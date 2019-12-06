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Рада схвалила зміни до Бюджету-2019 щодо будівництва "Охматдиту"

Рада схвалила зміни до Бюджету-2019 щодо будівництва "Охматдиту"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект, визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний, про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет на 2019 рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Відповідне рішення підтримали 357 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Цей проект закону №2505 передбачає забезпечення своєчасної реалізації державного інвестиційного проекту на будівництво медзакладу та ефективного використання коштів державного бюджету.

Так, у законопроекті передбачено збільшення видатків за бюджетною програмою "Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (КПКВК 2301810) на суму 200 000,0 тис. гривень.

За словами ініціаторів законопроекту, зазначені зміни пропонується реалізувати за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою "Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту" (КПКВК 0411220) на суму 200 000,0 тис. гривень.

Додамо, народні депутати України ухвалили рішення без обговорення законопроекту.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що будівництво лікувально-діагностичного комплексу “Охматдит” планують завершити в наступному році, знайшовши гроші на його дофінансування.

Українські Національні Новини

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