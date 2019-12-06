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Держава виділила на добудову Охматдиту 200 млн грн

Держава виділила на добудову Охматдиту 200 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. На завершення будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Охматдит держава додатково виділила 200 млн грн. про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.

“Сьогодні Парламент прийняв рішення щодо виділення 200 млн грн з Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту на завершення будівництва дитячої лікарні Охматдит”, — йдеться в повідомленні.

За словами Прем’єр-міністрр України Олексія Гончарука, новий корпус буде запущено вже в наступному році.

“200 млн грн — це та необхідна сума, яка дозволить закінчити будівництво, і Уряд докладе всіх зусиль, щоб об’єкт був зданий в експлуатація в першому кварталі наступного року”, — зазначив Гончарук.

Додамо, у квітні цього року було відкрито першу частину нового корпусу Охматдиту. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Весь комплекс оновленого “Охматдиту” складе більше 67 тис. кв. м — кілька блоків, в яких будуть розміщуватися 10 сучасних хірургічних відділень, 5 онкологічних і гематологічних відділень і діагностичне відділення.

Раніше УНН повідомляв, Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект, визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний, про внесення змін до ЗУ “Про Державний бюджет на 2019 рік” щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”.

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