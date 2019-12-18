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Гончарук не знает, какой будет перепись населения в 2020 году: электронной или нет

Гончарук не знает, какой будет перепись населения в 2020 году: электронной или нет

Киев  •  УНН

 • 17948 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Перепись населения в 2020 году будет, но неизвестно в каком именно формате: электронном или нет. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

Окончательное решение зависит от данных трех проектов, которые сейчас проводятся.

“27 декабрю будут результаты двух важных процессов. Мы сопоставили данные 6 основных реестров, в которых содержится информация о физических лицах для того, чтобы понять погрешность — насколько данные неточные в этих реестрах, и насколько возможно в кратчайший промежуток времени провести „электронную перепись населения“, в смысле, чтобы у нас были максимально правильные данные в одном реестре. У нас есть демографический реестр, который заполняется, когда люди получают новый документ, удостоверяющий личность, он наиболее качественный, но он пока плохо наполнен, около 18 млн человек там есть всего лишь, этого недостаточно. Есть много других реестров, в которых 40-43 млн человек. И мы сейчас пытаемся понять насколько мы можем с помощью цифровых подходов, сопоставления различных реестров выйти на один качественный реестр. Насколько таким образом мы можем рассчитывать на получение хорошего результата. 27 декабря у нас будет определенный вывод по пилотной части, и после этого, по результатам этого пилотного вывода приходим к выводу о возможности или невозможности в короткий промежуток времени получить качественный реестр. Таким образом это прообраз „цифровой переписи населения“, чтобы выйти на один качественный реестр, чтобы данные были более-менее адекватные и подтвержденные”, - отметил он.

Также 27 декабря, по его словам, будут результаты анализа сотрудничества с мобильными операторами и данных больших абонентских сетей.

“Второй проект, который мы сейчас анализируем, также до 27 декабря, мы сотрудничаем сейчас с мобильными операторами, с крупными компаниями, у которых большие абонентские сети, чтобы понимать демографические показатели. Чтобы понимать сколько населения, в какой части Украины проживает, как они мигрируют. Получить представление об определенных демографических признаках общества о том, какая где плотность населения, кто откуда переезжает. Эта информация нам необходима для того, чтобы проектировать решения. Нам нужен и этот проект, чтобы понять насколько с помощью цифровых решений вообще можно приблизиться к определенной цифровой переписи”, - добавил премьер-министр.

По результатам третьего проекта (пробной переписи)  станет понятно сколько будет стоить перепись населения и даст представление о нем.

“По результатам этих трех проектов мы увидим: сколько реально стоит перепись. Потому что проведение в одном районе дает представление о том, как этот процесс может происходить, потому что последняя перепись населения происходил в Украине почти 20 лет назад. Релевантной базы для сравнения у нас нет. Поэтому мы откатываем пилот (пилотный проект, — ред.) в одном районе, сопоставляем с электронными реестрами, чтобы понять качество информации, которая у нас уже есть. И третье, смотрим насколько данные получены от мобильных операторов и компаний, которые имеют большие абонентские сети, насколько они могут быть использованы для того, чтобы мы сделали вывод о том, где кто живет, куда перемещаются, видимо. Если по результатам этих трех проектов, мы их проанализируем течение первого месяца следующего года, и приходим к выводу о том, какую модель переписи можно применять, сколько реально он будет стоить”, - подчеркнул он.

Так, по словам Гончарука, перепись населения была запланирована на декабрь следующего года.

“Сейчас в бюджете Украины предусмотрено более 1 млрд гривен на проведение этой работы. Это означает, что все средства, чтобы должным образом подготовиться к проведению этой переписи в первую половину года у нас будут. Если мы увидим, что этих средств не хватает, то мы просто внесем изменения летом, предложим парламенту дополнительно бюджет на это выделить, и проведем перепись полноценную во втором полугодии следующего года. От переписи мы не отказываемся, мы просто разумно к этому подходим”, - подытожил он.

Напомним, изначально в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год на проведение запланированного общенациональной переписи населения предусмотрели более 3 млрд грн. После чего Кабмин Украины согласовал срок для проведения следующей переписи населения Украины.

В то же время министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что планирует провести электронную перепись населения, который позволит сэкономить 2-3 млрд грн. На что отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив министру Кабинета министров Дмитрия Дубилет по плану сэкономить на переписи населения

Украинские Национальные Новости

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