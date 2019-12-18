Гончарук не знає, яким буде перепис населення у 2020 році: електронний чи ні

Остаточне рішення залежить від даних трьох проектів, які наразі проводяться.



“27 грудня будуть результати двох важливих процесів. Ми співставили дані 6 основних реєстрів, в яких міститься інформація про фізичних осіб для того, щоб зрозуміти похибку — наскільки дані неточні у цих реєстрах, і наскільки можливо у найкоротший проміжок часу провести „електронний перепис населення“, в сенсі, щоб у нас були максимально правильні дані в одному реєстрі. У нас є демографічний реєстр, який заповнюється, коли люди отримують новий документ, що посвідчує особу, він найбільш якісний, але він поки погано наповнений, близько 18 млн людей там є всього лише, цього недостатньо. Є багато інших реєстрів, в яких 40-43 млн людей. І ми зараз намагаємося зрозуміти наскільки ми можемо за допомогою цифрових підходів, співставлення різних реєстрів вийти на один якісний реєстр. Наскільки таким чином ми можемо розраховувати на отримання гарного результату. 27 грудня у нас буде певний висновок по пілотній частині, і після цього, за результатами цього пілотного висновку дійдемо висновку щодо можливості або неможливості в короткий проміжок часу отримати якісний реєстр. Так образом це праобраз „цифрового перепису населення“, щоб вийти на один якісний реєстр, щоб дані були більш-менш адекватні та підтвердженні”, — зазначив він.

Також 27 грудня, за його словами, буде результати аналізу співпраці з мобільними операторами та даних великих абонентських мереж.

“Другий проект, який ми зараз аналізуємо, також до 27 грудня, ми співпрацюємо зараз з мобільними операторами, з великими компаніями, у яких великі абонентські мережі, щоб розуміти демографічні показники. Щоб розуміти скільки населення, у якій частині України проживає, як вони мігрують. Отримати уявлення про певні демографічні ознаки нашого суспільства про те, яке щільність де населення, хто звідки переїжджає. Ця інформація нам необхідна для того, щоб проектувати рішення. Нам потрібен і той проект, щоб зрозуміти наскільки за допомогою цифрових рішень взагалі можна наблизитися до певного цифрового перепису”, — додав прем’єр-міністр.

За результатами третього проекту стане зрозуміло скільки коштуватиме перепис населення і дасть уявлення про нього.

“За результатами цих трьох проектів ми побачимо: скільки реально коштує перепис. Тому що проведення в одному районі дає уявлення про те, як цей процес може відбуватися, тому що останній перепис населення відбувався в Україні майже 20 років назад. Релевантної бази для порівняння у нас немає. Тому ми відкатуємо пілот (пілотний проект, — ред.) в одному районі, співставляємо з електронними реєстрами, щоб усвідомити якість інформації, яка в нас уже є. І третє, дивимося наскільки дані отримані від мобільних операторів та компаній, які мають великі абонентські мережі, наскільки вони можуть бути використані для того, щоб ми зробили висновок про те, де хто живе, куди переміщуються, певн. Якщо за результатами цих трьох проектів, ми їх проаналізуємо протягом першого місяця наступного року, і дійдемо висновку про те, яку модель перепису можна застосовувати, скільки реально він коштуватиме”, — підкреслив він.

Так, за словами Гончарука, перепис населення був запланований на грудень наступного року.

“Зараз в бюджеті України передбачено більше 1 млрд гривень на проведення цієї роботи. Це означає, що всі кошти, щоб належним чином підгодовуватися до проведення цього перепису у першу половину року у нас будуть. Якщо ми побачимо, що цих коштів не вистачає, то ми просто внесемо зміни влітку, запропонуємо парламенту додатково бюджет на це виділити, і проведемо перепис повноцінний у другому півріччі наступного року. Від перепису ми не відмовляємося, ми просто розумно до цього підходимо”, — підсумував він.

Нагадаємо, спочатку у проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачили понад 3 млрд грн. Після чого Кабмін України узгодив термін для проведення наступного перепису населення України.

Водночас міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, який дозволить зекономити 2-3 млрд грн. На що відреагував Президент України Володимир Зеленський, подякувавши міністру Кабінету міністрів Дмитра Дубілета щодо плану зекономити на переписі населення.