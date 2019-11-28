Дубілет розповів, як уряд планує зекономити на переписі населення понад 2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, який дозволить зекономити 2-3 млрд грн. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Перепис населення України — один з моїх топ-20 проектів. Його проведення було заплановано на кінець наступного року, і в бюджеті на нього було передбачено 3,4 млрд грн. Майже 100,000 інтерв'юерів з планшетами мали обійти будинки і квартири українців", - написав Дубілет.
Він наголосив, що перепис — це важливий захід.
"Ось тільки нас не покидало відчуття, що в такому форматі це — недозволена розкіш для України", - зазначив Дубілет.
Він також повідомив, що умовно розбив усі запити потенційних замовників на два типи.
"Тип 1. Десь 90% запитів — це інформація про те, в яких населених пунктах мешкає скільки людей, а також їхні стать та вік. Тип 2. Спеціалізована інформація про склад сім'ї, житло, етно-національність тощо", - написав він.
Також, Дубілет розповів, що уряд вирішив провести так званий електронний перепис разом з фахівцями з математики, соціології.
"Ми проводимо його за таким алгоритмом: збираємо анонімну інформацію у мобільних операторів про кількість користувачів та їх розташуванні; збираємо дані з реєстрів про дітей (РАЦСи) і пенсіонерів (Пенсійний Фонд). Адже ці групи мають менше проникнення мобільних; проводимо "калібруючі" соціологічні опитування, уточнюємо, скільки сім-карт припадає в середньому на одного українця в різних группах; вставляємо ці дані в математичну модель", - розповів Дубілет.
За його словами,у підсумку ми отримуємо досить точну модель того, скільки людей мешкає в яких населених пунктах.
"Тому в бюджет 2020 ми знизили бюджет на перепис з 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. А якщо все піде, як заплановано, думаю, потім ми зможемо заощадити ще під 1 млрд. Заощаджені гроші пішли на медицину та інші важливі програми", - підсумував Дубілет.
Нагадаємо, Кабмін України узгодив термін для проведення наступного перепису населення України. Таким чином, перепис має відбутись через рік — у листопаді-грудні наступного року.