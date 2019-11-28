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Дубилет рассказал, как правительство планирует сэкономить на переписи населения более 2 млрд грн

Дубилет рассказал, как правительство планирует сэкономить на переписи населения более 2 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 14407 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что планирует провести электронную перепись населения, что позволит сэкономить 2-3 млрд грн. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook, передает УНН.

"Перепись населения Украины - один из моих топ-20 проектов. Его проведение было запланировано на конец следующего года, и в бюджете на него было предусмотрено 3,4 млрд грн. Почти 100,000 интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев", - написал Дубилет.

Он отметил, что перепись - это важное мероприятие.

"Вот только нас не покидало ощущение, что в таком формате это - непозволительная роскошь для Украины", - отметил Дубилет.

Он также сообщил, что условно разбил все запросы потенциальных заказчиков на два типа.

"Тип 1. Где 90% запросов - это информация о том, в каких населенных пунктах проживает сколько людей, а также их пол и возраст. Тип 2. Специализированная информация о составе семьи, жилье, этно-национальность и т.д.", - написал он.

Также, Дубилет рассказал, что правительство решило провести так называемую электронную перепись вместе со специалистами по математике, социологии.

"Мы проводим ее по следующему алгоритму: собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении; собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных; проводим "калибровкой" социологические опросы, уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в различных группах; вставляем эти данные в математическую модель", - рассказал Дубилет.

По его словам, в итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах.

"Поэтому в бюджете 2020 года мы снизили бюджет на перепись с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд грн. А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще почти 1 млрд. Сэкономленные деньги пошли на медицину и другие важные программы", - подытожил Дубилет.

Напомним, Кабмин Украины согласовал срок для проведения следующей переписи населения Украины. Таким образом, перепись должна состояться через год - в ноябре-декабре следующего года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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