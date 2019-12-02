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Зеленський похвалив Дубілета через перепис населення

Зеленський похвалив Дубілета через перепис населення

Київ • УНН

 • 10026 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета щодо плану зекономити на переписі населення. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому на сайті Глави держави, передає УНН.

"Як ви знаєте, ми багато разів говорили, що треба наводити порядок в країні, і порядок починається з реального перепису населення. У нас є міністр Дубілет, який знайшов шлях. Ми починаємо зараз програму перепису населення. Він знайшов шлях, щоб зекономити для бюджету країни біля двох-трьох мільярдів гривень. Ви бачите, є все таки вигода, коли молоді на "ти" з інноваційними штуками різними", - сказав Президент.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, який дозволить зекономити 2-3 млрд грн.

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