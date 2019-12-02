Зеленский похвалил Дубилета из-за переписи населения

"Как вы знаете, мы много раз говорили, что надо наводить порядок в стране, и порядок начинается с реальной переписи населения. У нас есть министр Дубилет, который нашел путь. Мы начинаем сейчас программу переписи населения. Он нашел путь, чтобы сэкономить для бюджета страны около двух-трех миллиардов гривен. Вы видите, есть все же выгода, когда молодые на "ты" с инновационными штуками различными", - сказал Президент.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что планирует провести электронную перепись населения, который позволит сэкономить 2-3 млрд грн.