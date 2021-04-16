Голубовская про "постковидный" синдром: на обычный раздражитель может быть неадекватная реакция
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. У людей с "постковидным" синдромом, которые ранее переболели COVID-19, на обычный раздражитель может быть неадекватная реакция. Об этом рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская в эфире телеканала "НАШ", передает корреспондент УНН.
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“Не надо обижаться на людей которые после COVID-19 вдруг как-то немножко неадекватно начинают вести себя. На обычный раздражитель может быть неадекватна, бурная реакция. В семье это людям трудно оценить и понять. Если человек перенес COVID-19 в ближайшие 1-2 такое может быть. В бессимптомных случаях такое тоже может быть. Также это может быть плаксивость, растерянность ...”, - рассказала Голубовская.
Дополнение
Профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров рассказал, что в результате заболевания COVID-19 и “постковидного” синдрома чаще всего в Украине люди жалуются на изменения со стороны дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы и нервной системы.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине выросли риски “постковидного” синдрома. До 70% переболевших COVID-19 необходимо от 3 до 6 месяцев дополнительного реабилитации.
Ранее Степанов заявил, что “британский” штамм COVID-19 распространен по всей Украине. Он втрое более заразен, поражает более молодую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни.