Голубовська про "постковідний" синдром: на звичайний подразник може бути неадекватна реакція

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“Не треба ображатися на людей які після COVID-19 раптом якось трошки неадекватно починають вести себе. На звичайний подразник може бути неадекватна, бурхлива реакція. У сім’ї це людям важко оцінити і зрозуміти. Якщо людина перенесла COVID-19 в найближчі 1-2 таке може бути. У безсимптомних випадках таке теж може бути. Також це може бути плаксивість, розгубленість...”, — розповіла Голубовська.

Доповнення

Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Дубров розповів, що внаслідок захворювання COVID-19 і “постковідного” синдрому найчастіше в Україні люди скаржаться на зміни з боку дихальної системи, серцево-судинної системи і нервової системи.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні зросли ризики “постковідного” синдрому. До 70% перехворілих COVID-19 необхідно від 3 до 6 місяців додаткового реабілітації.

Раніше Степанов заявив, що “британський” штам COVID-19 поширений по всій Україні. Він втричі більш заразний, вражає молодшу вікову групу і викликає важкий перебіг хвороби.