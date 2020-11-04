Главу РГА в Черниговской области задержали на взятке в 10 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Черниговской области глава РГА требовал и получил 10 тыс. долларов за изменение целевого назначения земли, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генпрокурора.
"... задержан председатель районной государственной администрации в Черниговской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сообщили в Офисе.
По данным следствия, чиновник требовал и получил 10 тыс. долларов США от представителя физического лица за выдачу распоряжения на разработку детального плана территории по изменению целевого назначения земельных участков площадью 6 га в Черниговской области, а также согласование этого плана, сообщили в прокуратуре.
В настоящее время правоохранителями проводятся обыски по месту работы и жительства задержанного. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины при оперативном сопровождения Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
Напомним, в Киеве задержали двух мужчин, которые требовали у предпринимателя 700 тыс. грн.