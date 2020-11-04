У Києві затримали двох чоловіків, які вимагали у підприємця 700 тис. грн

“Київською міською прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України затримано двох чоловіків, які вимагали у підприємця 700 тис. гривень із застосуванням насильства, погрозою нанесення тяжких тілесних ушкоджень та знищення майна (ч. 3 ст. 189 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники з метою заволодіння грошима підприємця надіслали його бізнес-партнеру повідомлення із вимогами передати їм 700 тис. гривень, а у разі його відмови погрожували застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також зловмисники надіслали фото із зображенням автомобіля потерпілого, поруч з яким знаходилася пляшка із запальною сумішшю, тим самим висловлюючи погрозу знищення цього майна.

“Надалі під час особистої зустрічі із потерпілим один із вимагачів наніс йому удар кулаком в обличчя, після чого висловив погрозу нанесення ще й тяжких тілесних ушкоджень, якщо останній не виконає вимоги. Побоюючись за власне життя та життя своїх близьких, потерпілий звернувся до правоохоронців. Зловмисників затримали під час контрольованої передачі їм частини вказаних коштів у сумі 270 тис. грн”, — вказано у повідомленні.

За даними Національної поліції України, вимагачі — двоє чоловіків 37-ми та 53-х років, а гроші вони вимагали в якості повернення “боргу”.

Повідомляється, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, двоє посадовців вимагали хабарі за неперешкоджання реконструкції об’єкта “Великого будівництва”.