В Киеве задержали двух мужчин, которые требовали у предпринимателя 700 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Киеве задержали двух мужчин, угрожавших предпринимателю и требовали у него 700 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской городской прокуратуры.
“Киевской городской прокуратурой совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве ДВР НП Украины задержали двух мужчин, которые требовали у предпринимателя 700 тыс. гривен с применением насилия, угрозой нанесения тяжких телесных повреждений и уничтожения имущества (ч. 3 ст. 189 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники с целью завладения деньгами предпринимателя прислали его бизнес-партнеру сообщение с требованиями передать им 700 тыс. гривен, а в случае его отказа угрожали применением насилия над потерпевшим и его близкими родственниками”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что также злоумышленники направили фото с изображением автомобиля потерпевшего, рядом с которым находилась бутылка с зажигательной смесью, тем самым выражая угрозу уничтожения этого имущества.
“В дальнейшем при личной встрече с потерпевшим один из вымогателей нанес ему удар кулаком в лицо, после чего пригрозил нанесением еще и тяжких телесных повреждений, если последний не выполнит требования. Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких, потерпевший обратился в поицию. Злоумышленников задержали во время контролируемой передачи им части указанных средств в сумме 270 тыс. грн”, — указано в сообщении.
По данным Национальной полиции Украины, вымогатели — двое мужчин 37-ми и 53-х лет, а деньги они требовали в качестве возврата “долга”.
Сообщается, что в настоящее время решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Напомним, двое должностных лиц требовали взятки за непрепятствование реконструкции объекта “Большого строительства”.