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Двоє посадовців вимагали хабарі за неперешкоджання реконструкції об’єкта “Великого будівництва”

Двоє посадовців вимагали хабарі за неперешкоджання реконструкції об’єкта “Великого будівництва”

Київ • УНН

 • 12819 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Закарпатській області двох посадовців викрито на хабарі за безперешкодну реконструкцію об’єкта “Великого будівництва”, передає УНН із посиланням на повідомлення Закарпатської обласної прокуратури.

"... на вимаганні та одержанні хабаря у понад пів мільйона гривень викрито одного із заступників голови Закарпатської облради та працівника Управління ДАБІ у Закарпатській області", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що за вказані кошти особи мали сприяти реконструкції клубу в с. Мокра Перечинського району з подальшим зведенням на його базі соціально-культурного центру в рамках проєкту “Велике будівництво”, повідомили у прокуратурі.

Зазначимо, що з державного бюджету на цей об’єкт виділено 5,6 млн грн. Частину з цієї суми головний підрядник вже отримав, після чого вказані посадовці почали вимагати у нього 560 тис. грн хабаря за забезпечення безперешкодного будівництва, йдеться у повідомленні.

Спільно зі співробітниками ВБКОЗ УСБУ в Закарпатській області та слідчими обласного управління Нацполіції посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Нагадаємо, директора одного із ТОВ запідозрили у заволодінні понад 6,5 млн грн під час ремонту у Львівському “Охматдиті”.

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