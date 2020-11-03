Заволодіння понад 6,5 млн грн під час ремонту у Львівському “Охматдиті”: підозрюють керівника підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Директора одного із ТОВ запідозрили у заволодінні понад 6,5 млн грн під час ремонту у Львівському “Охматдиті”, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.
"...повідомлено про підозру директору одного з ТОВ у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, керівник підприємства протягом 2018-2019 років складав та підписував акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких вносив недостовірні дані щодо вартості блоків для заміни віконних та дверних конструкцій у комунальному закладі Львівської облради “Львівська обласна дитяча клінічна лікарня “Охматдит”, зазначили в Офісі.
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"Відповідно до висновку судової експертизи, різниця між ринковою ціною конструкцій та вартістю, яка зазначена в офіційних документах, становить понад 6,5 млн гривень. Таким чином керівник підрядної організації заволодів державними коштами на цю суму", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування триває.