Завладения более 6,5 млн грн при ремонте во Львовском "Охматдете": подозревают руководителя предприятия

"... сообщено о подозрении директору одного из ООО в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель предприятия в течение 2018-2019 годов составлял и подписывал акты приемки выполненных строительных работ, в которых вносил недостоверные данные о стоимости блоков для замены оконных и дверных конструкций в коммунальном учреждении Львовского облсовета "Львовская областная детская клиническая больница "Охматдет", отметили в Офисе.

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"Согласно заключению судебной экспертизы, разница между рыночной ценой конструкций и стоимостью, указанной в официальных документах, составляет более 6,5 млн гривен. Таким образом руководитель подрядной организации завладел государственными средствами на эту сумму", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.