Голову РДА на Чернігівщині затримали на хабарі у 10 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Чернігівській області голова РДА вимагав та одержав 10 тис доларів за зміну цільового призначення землі, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Генпрокурора.
"... затримано голову районної державної адміністрації на Чернігівщині за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - повідомили в Офісі.
За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 10 тис доларів США від представника фізичної особи за видачу розпорядження на розробку детального плану території щодо зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 га у Чернігівській області, а також погодження цього плану, повідомили у прокуратурі.
На даний час правоохоронцями проводяться обшуки за місцем роботи та проживання затриманого. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
Нагадаємо, у Києві затримали двох чоловіків, які вимагали у підприємця 700 тис. грн.