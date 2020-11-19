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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 27804 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 85484 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102445 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118464 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152940 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Председателя Черновицкого облсовета госпитализировали с COVID-19: состояние стабильно тяжелое

Киев  •  УНН

 • 12465 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в больнице с двусторонней пневмонией. ПЦР-тест положительный. Как сообщили в пресс служба облсовета, поражения легких пациента составляет 50%, состояние стабильно тяжелое, передает УНН.

"От субботы председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в больнице с двусторонней пневмонией. ПЦР-тест положительный", - говорится в сообщении.

Как утверждает врач-пульманолог Черновицкой областной клинической больницы Татьяна Цинтар, поражение легких пациента составляет 50%, состояние стабильно тяжелое.

"Ивана Мунтяна госпитализировали в субботу, в понедельник пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы, во вторник его состояние ухудшилось и он находится на дотации кислорода", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Украине уже 583 тыс. случаев COVID-19 в сутки антирекорд - 13 357.

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