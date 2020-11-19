Голову Чернівецької облради госпіталізували з COVID-19: стан стабільно важкий
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян перебуває в лікарні з двобічною пневмонією. ПЛР-тест позитивний. Як повідомили у пресслужбі облради, ураження легень пацієнта складає 50%, стан стабільно важкий, передає УНН.
"Від суботи голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян перебуває в лікарні з двобічною пневмонією. ПЛР-тест позитивний", - йдеться у повідомленні.
Як стверджує лікар-пульманолог Чернівецької обласної клінічної лікарні Тетяна Цинтар, ураження легень пацієнта складає 50%, стан стабільно важкий.
"Івана Мунтяна госпіталізували у суботу, у понеділок пацієнта перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні, у вівторок його стан погіршився і він знаходиться на дотації кисню", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, в Україні вже 583 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 13 357.