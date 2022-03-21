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19:03 • 46046 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 104302 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 105043 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 100294 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 72169 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 81707 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 72697 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главнокомандующий ВСУ Залужный показал боевую работу украинской артиллерии

Главнокомандующий ВСУ Залужный показал боевую работу украинской артиллерии

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал боевую работу украинской артиллерии. Видео опубликовал в Telegram, пишет УНН.

"Работает артиллерия! Смерть врагам!" - подписал он видео.

Дополнение

Украинские военные показали, как уничтожили российскую БМП со "Стугны".

Общие боевые потери рф в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют примерно 15 000 человек, отметили в Генштабе.

Украинские Национальные Новости

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