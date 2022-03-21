Главнокомандующий ВСУ Залужный показал боевую работу украинской артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал боевую работу украинской артиллерии. Видео опубликовал в Telegram, пишет УНН.
"Работает артиллерия! Смерть врагам!" - подписал он видео.
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Украинские военные показали, как уничтожили российскую БМП со "Стугны".
Общие боевые потери рф в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют примерно 15 000 человек, отметили в Генштабе.