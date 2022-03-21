Головнокомандувач ЗСУ Залужний показав бойову роботу української артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав бойову роботу української артилерії. Відео опублікував у Telegram, пише УНН.
"Працює артилерія! Смерть ворогам!" - підписав він відео.
Доповнення
Українські військові показали, як знищили російську БМП зі "Стугни".
Загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять приблизно 15 000 осіб, вказали у Генштабі.