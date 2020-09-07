Главный раввин Украины призвал хасидов, приехавших праздновать Рош га-Шана, пройти тест на COVID-19

"Наша Святая Тора обязывает нас очень внимательно относиться к сохранению жизни и здоровья человека. Поэтому я призываю всех вас не пренебрегать Святым Писанием и требованиям Минздрава и немедленно пройти ПЦР-тест для безопасности вашего здоровья и здоровья окружающих! А также для того, чтобы иметь возможность без подвержение опасности себя и окружающих и с радостью в сердце отпраздновать приход Нового года!" - говорится в обращении.

Напомним, у 5 паломников-хасидов в Умани обнаружили положительный результат теста на COVID-19.

Как ранее сообщал УНН, в Умани с 10 сентября установят карантинные пункты в местах паломничества.

2 сентября сообщалось, что в Умани находится ориентировочно полсотни паломников-хасидов.

Также напомним, 17 августа правительство поддержало ограничения на посещение иностранцами Умани Рош га-Шана.