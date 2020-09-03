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В Умані з 10 вересня встановлять карантинні пункти в місцях паломництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Умані в місцях паломництва з 10 вересня будуть встановлені тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину людей. Про це повідомив міський голова Умані Олександр Цебрій на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

В Умані з 10 вересня встановлять карантинні пункти в місцях паломництва

Цебрій повідомляє, що "сьогодні на позачерговій сесії депутатами УМР було прийнято надважливе рішення для нашого міста "Про захист населення м. Умань від гострої респіраторної хвороби COVID-19 та посилення протиепідемічних заходів на території міста".

"З 10 вересня 2020 року на території міста, в місцях масового скупчення людей (паломництва) будуть встановлені тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно протиепідемічних правил і норм", - написав Цебрій.

За його словами, тимчасові пункти моніторингу будуть розташовані:

• перехрестя вулиць Садова-Пушкіна;

• перехрестя вулиць Пушкіна-Комарницького;

• перехрестя вулиць Пушкіна-Челюскінців;

• перехрестя вулиць Косинки Григорія - Челюскінців;

• перехрестя вулиці Демуцького – провулку Проїзжого.

Нагадаємо, 2 вересня повідомлялося, що в Умані перебуває орієнтовно пів сотні паломників-хасидів.

Як повідомлялося, Черкаська облдержадміністрація працює над створенням єдиних правил дотримання санітарно-епідеміологічних норм та безпеки громадян України та іноземців, які будуть перебувати в Умані у період паломництва.

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