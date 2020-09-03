В Умані з 10 вересня встановлять карантинні пункти в місцях паломництва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Умані в місцях паломництва з 10 вересня будуть встановлені тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину людей. Про це повідомив міський голова Умані Олександр Цебрій на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цебрій повідомляє, що "сьогодні на позачерговій сесії депутатами УМР було прийнято надважливе рішення для нашого міста "Про захист населення м. Умань від гострої респіраторної хвороби COVID-19 та посилення протиепідемічних заходів на території міста".
"З 10 вересня 2020 року на території міста, в місцях масового скупчення людей (паломництва) будуть встановлені тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно протиепідемічних правил і норм", - написав Цебрій.
За його словами, тимчасові пункти моніторингу будуть розташовані:
• перехрестя вулиць Садова-Пушкіна;
• перехрестя вулиць Пушкіна-Комарницького;
• перехрестя вулиць Пушкіна-Челюскінців;
• перехрестя вулиць Косинки Григорія - Челюскінців;
• перехрестя вулиці Демуцького – провулку Проїзжого.
Нагадаємо, 2 вересня повідомлялося, що в Умані перебуває орієнтовно пів сотні паломників-хасидів.
Як повідомлялося, Черкаська облдержадміністрація працює над створенням єдиних правил дотримання санітарно-епідеміологічних норм та безпеки громадян України та іноземців, які будуть перебувати в Умані у період паломництва.