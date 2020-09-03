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В Умани с 10 сентября установят карантинные пункты в местах паломничества

Киев • УНН

 • 18106 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Умани в местах паломничества с 10 сентября будут установлены временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина людей. Об этом сообщил городской глава Умани Александр Цебрий на своей странице в Facebook, передает УНН.

В Умани с 10 сентября установят карантинные пункты в местах паломничества

Цебрий сообщает, что "сегодня на внеочередной сессии депутатами УГС было принято важнейшая решение для нашего города "О защите населения г. Умань от острой респираторной болезни COVID-19 и усиления противоэпидемических мероприятий на территории города".

"С 10 сентября 2020 года на территории города, в местах массового скопления людей (паломничества) будут установлены временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно противоэпидемических правил и норм", - написал Цебрий.

По его словам, временные пункты мониторинга будут расположены:

• перекресток улиц Садовая-Пушкина;

• перекресток улиц Пушкина-Комарницкого;

• перекресток улиц Пушкина-Челюскинцев;

• перекресток улиц Косынки Григория-Челюскинцев;

• перекресток улицы Демуцкого - переулка Проезжего.

Напомним, 2 сентября сообщалось, что в Умани находится ориентировочно полсотни паломников-хасидов.

Как сообщалось, Черкасская облгосадминистрация работает над созданием единых правил соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и безопасности граждан Украины и иностранцев, которые будут находиться в Умани в период паломничества.

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