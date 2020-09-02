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Наразі в Умані перебуває близько пів сотні хасидів, поліція посилила охорону порядку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. На цей час в Умані перебуває орієнтовно пів сотні паломників-хасидів. Поліцейські заступили на посилений варіант несення служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Наразі в Умані перебуває близько пів сотні хасидів, поліція посилила охорону порядку

Так, представники Нацполіції та МОЗ, які прибули на Черкащину, провели координаційну нараду з місцевими керівниками охорони здоров’я, силових відомств та представниками хасидської релігійної спільноти щодо плану заходів та підготовки до святкування Рош га-Шана в Умані.

"За словами заступника Голови Національної поліції України Олександра Фацевича на цей час в Умані перебуває орієнтовно пів сотні паломників-хасидів. Публічний порядок у місті забезпечуватиме понад 500 поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Також він розповів, що Черкаська поліція готова до забезпечення публічного порядку й безпеки громадян в Умані.

"Зараз правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Вони забезпечені всіма технічними можливостями для контролю й забезпечення безпеки під час заходів. Важливо, аби й наші громадяни, й паломники неухильно дотримувалися протиепідемічних заходів, спокійно та у безпеці відзначили свято Рош га-Шана", – наголосив заступник Голови Нацполіції України.

Окрім того, під час робочого візиту представники Нацполіції та МОЗ провели інспектування основних культових місць паломництва, місця харчування громадян, території проведення заходу на предмет їхньої готовності до приймання відвідувачів та чіткого дотримання при цьому карантинних обмежень.

Нагадаємо, в Умані біля супермаркету стався конфлікт, під час якого хасиду розбили ніс.

Як повідомлялося, Черкаська облдержадміністрація працює над створенням єдиних правил дотримання санітарно-епідеміологічних норм та безпеки громадян України та іноземців, які будуть перебувати в Умані у період паломництва.

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