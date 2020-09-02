Сейчас в Умани находится около полсотни хасидов, полиция усилила охрану порядка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В настоящее время в Умани находится ориентировочно полсотни паломников-хасидов. Полицейские заступили на усиленный вариант несения службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Так, представители Нацполиции и Минздрава, которые прибыли в Черкасскую область, провели координационное совещание с местными руководителями здравоохранения, силовых ведомств и представителями хасидской религиозной общины по плану мероприятий и подготовке к празднованию Рош га-Шана в Умани.
"По словам заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича в настоящее время в Умани находится ориентировочно полсотни паломников-хасидов. Публичный порядок в городе будет обеспечивать более 500 полицейских", - говорится в сообщении.
Также он рассказал, что Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани.
"Сейчас правоохранители несут службу в усиленном режиме. Они обеспечены всеми техническими возможностями для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий. Важно, чтобы и наши граждане, и паломники неукоснительно соблюдали противоэпидемические мероприятия, спокойно и в безопасности отметили праздник Рош ха-Шана", - отметил заместитель главы Нацполиции Украины.
Кроме того, во время рабочего визита представители Нацполиции и Минздрава провели инспектирование основных культовых мест паломничества, места питания граждан, территории проведения мероприятия на предмет их готовности к приему посетителей и четкого соблюдения при этом карантина.
Напомним, в Умани возле супермаркета произошел конфликт, в ходе которого хасиду разбили нос.
Как сообщалось, Черкасская облгосадминистрация работает над созданием единых правил соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и безопасности граждан Украины и иностранцев, которые будут находиться в Умани в период паломничества.