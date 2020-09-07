Головний рабин України закликав хасидів, які приїхали святкувати Рош га-Шана, пройти тест на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Головний рабин України Моше Реувен Асман звернувся до прочан, які приїхали в Умань на святкування Рош га-Шана та закликав пройти тест на COVID-19, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих. Про це він написав на своїй сторінці у Facebbok, передає УНН.
“Наша Свята Тора зобов’язує нас дуже уважно ставитися до збереження життя та здоров’я людини. Тому я закликаю усіх вас не нехтувати Святим Писанням та вимогам МОЗ і негайно пройти ПЛР-тест задля безпеки вашого здоров’я та здоров’я оточуючих! А також для того, щоб мати можливість без нараження на небезпеку себе та оточуючих та з радістю у серці відсвяткувати прихід Нового року!” — сказано у зверненні.
Нагадаємо, у 5 паломників-хасидів в Умані виявили позитивний результат тесту на COVID-19.
Як раніше повідомляв УНН, в Умані з 10 вересня встановлять карантинні пункти в місцях паломництва.
2 вересня повідомлялося, що в Умані перебуває орієнтовно пів сотні паломників-хасидів.
Також нагадаємо, 17 серпня уряд підтримав обмеження на відвідування іноземцями Умані на Рош га-Шана.