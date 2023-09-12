Главный врач одесского онкодиспансера потерял должность из-за сомнительного тендера - Кипер

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Киев • УНН

 • 288143 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер заменил главного врача «Одесского регионального клинического противоопухолевого центра Одесского областного совета». Об этом он рассказал во время встречи с журналистами по поводу пребывания 100 дней в должности, передает УНН со ссылкой на Центр публичных расследований.

Цитата 

"8 сентября я сменил там главного врача. Новый исполняющий обязанности сначала должен разобраться в ситуации", - отметил Кипер.

По его словам, к этому шагу он прибегнул из-за сомнительного тендера о приобретении томографа, о котором Центр публичных расследований писал еще в июле.

В расследовании журналистов речь шла о закупке руководством онкоцентра собственного томографа после скандалов вокруг КТ-исследований, которые пациенты онкоцентра второй год подряд проходили в "Интосане", где, по данным следствия, были завышены как цены, так и количество исследований.

Однако и с приобретением томографа оказалось не все гладко. Журналисты выяснили, что диспансер подписал договор почти на 23 миллиона гривен с компанией "Алконт-Сервис". А тендер, несмотря на наличие других желающих принять в нем участие, провели во время открытых торгов с особенностями и только с одним участником.

После публикации этого материала тендер на закупку томографа отменили.

Украинские Национальные Новости

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