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Головний лікар одеського онкодиспансера втратив посаду через сумнівний тендер - Кіпер

Головний лікар одеського онкодиспансера втратив посаду через сумнівний тендер - Кіпер

Київ • УНН

 • 288147 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер замінив головного лікаря «Одеського регіонального клінічного протипухлинного центра Одеської обласної ради». Про це він розповів під час зустрічі з журналістами з приводу перебування 100 днів на посаді, передає УНН із посиланням на Центр публічних розслідувань.

Цитата 

"8 вересня я змінив там головного лікаря. Новий виконувач обов'язків спершу повинен розібратися у ситуації", - зазначив Кіпер

За його словами, до цього кроку він вдався через сумнівний тендер про придбання томографа, про який Центр публічних розслідувань писав ще у липні.

У розслідуванні журналістів йшлося про закупівлю керівництвом онкоцентру власного томографа після скандалів довкола КТ-досліджень, які пацієнти онкоцентру другий рік поспіль проходили в "Інтосані", де, за даними слідства, були завищені як ціни, так і кількість досліджень.

Проте і з придбанням томографа виявилося не все гладко. Журналісти з'ясували, що диспансер підписав договір майже на 23 мільйони гривень з компанією "Алконт-Сервіс". А тендер, попри наявність інших охочих взяти в ньому участь, провели під час відкритих торгів з особливостями й лише з одним учасником.

Після публікації цього матеріалу тендер на закупівлю томографа скасували.

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