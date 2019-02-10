Голевые пасы Зинченко помогли "Манчестер Сити" разгромить "Челси"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. "Манчестер Сити" Александра Зинченко в матче 26-го тура английской Премьер-лиги на своем стадионе принимал "Челси". Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.
Футболист сборной Украины в третий раз в сезоне вышел в стартовом составе "горожан" на поединок чемпионата, сыграл полный матч, отметился двумя результативными передачами на Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга, а его команда разгромила соперника со счетом 6:0. Причем хет-трик в матче оформил Агуэро.
Сейчас сыграв 27 матчей и имея в активе 65 очков, "Манчестер Сити" по дополнительным показателям опережает "Ливерпуль" и лидирует в АПЛ.
Добавим, что в сезоне-2018/2019 Зинченко провел за "Манчестер Сити" 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
Напомним, действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" матчем в гостях с "Эвертоном" открыл программу 27-го тура Английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" одержал 20-ю победу и возглавил АПЛ.
Ранее сообщал УНН, что украинский футболист Александр Зинченко попал в заявку английского клуба "Манчестер Сити" на матчи плей-офф Лиги чемпионов.