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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Голевые пасы Зинченко помогли "Манчестер Сити" разгромить "Челси"

Киев  •  УНН

 • 39780 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. "Манчестер Сити" Александра Зинченко в матче 26-го тура английской Премьер-лиги на своем стадионе принимал "Челси". Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.

Футболист сборной Украины в третий раз в сезоне вышел в стартовом составе "горожан" на поединок чемпионата, сыграл полный матч, отметился двумя результативными передачами на Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга, а его команда разгромила соперника со счетом 6:0. Причем хет-трик в матче оформил Агуэро.

Сейчас сыграв 27 матчей и имея в активе 65 очков, "Манчестер Сити" по дополнительным показателям опережает "Ливерпуль" и лидирует в АПЛ.

Добавим, что в сезоне-2018/2019 Зинченко провел за "Манчестер Сити" 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Напомним, действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" матчем в гостях с "Эвертоном" открыл программу 27-го тура Английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" одержал 20-ю победу и возглавил АПЛ.

Ранее сообщал УНН, что украинский футболист Александр Зинченко попал в заявку английского клуба "Манчестер Сити" на матчи плей-офф Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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