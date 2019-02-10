Гольові паси Зінченка допомогли "Манчестер Сіті" розгромити "Челсі"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка в матчі 26-го туру англійської Прем’єр-ліги на власному стадіоні приймав "Челсі". Про це інформує ФФУ, передає УНН.
Футболіст збірної України втретє в сезоні вийшов у стартовому складі "містян" на поєдинок чемпіонату, відіграв повний матч, відзначився двома результативними передачами на Серхіо Агуеро та Рахіма Стерлінга, а його команда розгромила суперника з рахунком 6:0. Причому хет-трик у матчі оформив Агуеро.
Наразі, зігравши 27 поєдинків і маючи в активі 65 очок, "Манчестер Сіті" за додатковими показниками випереджає "Ліверпуль" і лідирує в АПЛ.
Додамо, що в сезоні-2018/2019 Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 13 матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем та двома результативними передачами.
Нагадаємо, чинний чемпіон Англії "Манчестер Сіті" матчем в гостях із "Евертоном" відкрив програму 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги. "Манчестер Сіті" здобув 20-ту перемогу та очолив АПЛ.
Раніше УНН повідомляв, що український футболіст Олександр Зінченко потрапив у заявку англійського клубу "Манчестер Сіті" на матчі плей-оф Ліги чемпіонів.