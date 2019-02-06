Зінченко увійшов до заявки "Манчестер Сіті" на матчі плей-оф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Український футболіст Олександр Зінченко потрапив в заявку англійського клубу "Манчестер Сіті" на матчі плей-оф Ліги чемпіонів. Про це сказано на сайті команди, передає УНН.
Наш співвітчизник зазначений у списку в якості оборонця.
До вашої уваги уся заявка "городян":
Голкіпери – Едерсон, Браво, Грімшоу
Захисники – Кайл Уолкер, Даніло, Компані, Стоунс, Лапорт, Отаменді, Зінченко, Менді, Сандлер
Півзахисники – Стерлінг, Делф, Сане, Давід Сільва, Фернандінйо, Марез, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Сільва
Нападник – Агуеро.
Зауважимо, що "МС" в рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться проти Євгена Коноплянки і його "Шальке".