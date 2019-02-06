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Зінченко увійшов до заявки "Манчестер Сіті" на матчі плей-оф Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 8384 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Український футболіст Олександр Зінченко потрапив в заявку англійського клубу "Манчестер Сіті" на матчі плей-оф Ліги чемпіонів. Про це сказано на сайті команди, передає УНН.

Наш співвітчизник зазначений у списку в якості оборонця.

До вашої уваги уся заявка "городян":

Голкіпери – Едерсон, Браво, Грімшоу

Захисники – Кайл Уолкер, Даніло, Компані, Стоунс, Лапорт, Отаменді, Зінченко, Менді, Сандлер

Півзахисники – Стерлінг, Делф, Сане, Давід Сільва, Фернандінйо, Марез, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Сільва

Нападник – Агуеро.

Зауважимо, що "МС" в рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться проти Євгена Коноплянки і його "Шальке".

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