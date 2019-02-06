Зинченко вошел в заявку "Манчестер Сити" на матчи плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинский футболист Александр Зинченко попал в заявку английского клуба "Манчестер Сити" на матчи плей-офф Лиги чемпионов. Об этом говорится на сайте команды, передает УНН.
Наш соотечественник указан в списке в качестве защитника.
Вашему вниманию вся заявка "горожан":
Голкиперы - Эдерсон, Браво, Гримшоу
Защитники - Кайл Уолкер, Данило, Компани, Стоунс, Лапорт, Отаменди, Зинченко, Мэнди, Сандлер
Полузащитники - Стерлинг, Делфи, Сане, Давид Сильва, Фернандинйо, Марез, где Брюйне, Гюндоган, Бернарду Сильва
Нападающий - Агуэро.
Заметим, что "МС" в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов встретится против Евгения Коноплянки и его "Шальке".