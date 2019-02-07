"Манчестер Сіті" здобув 20 перемогу та очолив АПЛ

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Чинний чемпіон Англії "Манчестер Сіті" матчем в гостях із "Евертоном" відкрив програму 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги, передає кореспондент УНН.

Гості відзначилися двома м’ячами і обидва були проведені в кінцях таймів. У першому Давид Сільва зі штрафного навісив у центр карного майданчику, де переможцем у верховій боротьбі виявився Лапорт. В компенсований час до гри Габріел Жезус з другої спроби переграв Пікфорда при виході з голкіпером віч-на-віч — 2:0.

Відзначимо, що у стартовому складі вийшов екс-півзахисник “Шахтаря” Бернард, який відіграв 73 хвилини за “Евертонм” та був замінений. Натомість Олександр Зінченко просидів увесь поєдинок на лаві запасних.

Додамо, тепер “міщани” набрали 62 очки і наздогнали “Ліверпуль”, проте “мерсисайдці” мають гру в запасі.

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