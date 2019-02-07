"Манчестер Сити" одержал 20 победу и возглавил АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Действующий чемпион Англии “Манчестер Сити” матчем в гостях с “Эвертоном” открыл программу 27-го тура Английской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
Гости отличились двумя мячами и оба были проведены в концах таймов. В первом Давид Сильва со штрафного навесил в центр штрафной, где победителем в верховой борьбе оказался Лапорт. В компенсированное время к игре Габриэл Жезус со второй попытки переиграл Пикфорда при выходе с голкипером один на один — 2:0.
Отметим, что в стартовом составе вышел экс-полузащитник “Шахтера” Бернард, который сыграл 73 минут за “Евертонм” и был заменен. Вместе с тем Александр Зинченко просидел весь поединок на скамейке запасных.
Добавим, теперь “горожане” набрали 62 очка и догнали “Ливерпуль”, однако “мерсисайдцы” имеют игру в запасе.