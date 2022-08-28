Глава Волынской ОВА опроверг информацию о работе ПВО в области

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«Информация о работе ПВО на Волыни во время крайней воздушной тревоги не подтвердилась. В области все спокойно», — написал Погуляйко в своем Telegram.

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Однако в соседней, Ровенской области, сообщали о прилетах. Во время последней воздушной тревоги сработало ПВО. Глава ОВА проинформировал, что пострадали военные объекты в Сарненском районе. Предварительно без жертв.