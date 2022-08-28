Голова Волинської ОВА спростував інформацію про роботу ППО в області
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко спростував інформацію про роботу ППО в області. Під час повітряної тривоги протиповітряна оборона не спрацьовувала. Про це інформує УНН.
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«Інформація про роботу ППО на Волині під час крайньої повітряної тривоги не підтвердилась. В області наразі все спокійно», — написав Погуляйко у своєму Telegram.
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Проте у сусідній, Рівненській області, повідомляли про прильоти. Під час останньої повітряної тривоги спрацювало ППО. Голова ОВА поінформував, що постраждали військові обʼєкти у Сарненському районі. Попередньо без жертв.