Голевая передача украинца помогла "Генту" получить первый выигрыш в первенстве Бельгии

Яремчук, который отметился голевой передачей, и Пластун вышли в стартовом составе, а Безус появился на поле на 73-й минуте.

Набрав свои первые три очка в новом чемпионате, “Гент” сейчас занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.

Добавим, что лидером соревнований идет “Шарлеруа” — 12 очков. Далее “Стандард” — 10 пунктов.