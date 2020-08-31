Голевая передача украинца помогла "Генту" получить первый выигрыш в первенстве Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В заключительном матче четвертого тура чемпионата Бельгии “Гент” футболистов национальной сборной Украины Романа Яремчука, Романа Безуса и Игорь Пластун дома победил “Мехелен” (1:0), передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Яремчук, который отметился голевой передачей, и Пластун вышли в стартовом составе, а Безус появился на поле на 73-й минуте.
Набрав свои первые три очка в новом чемпионате, “Гент” сейчас занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.
Добавим, что лидером соревнований идет “Шарлеруа” — 12 очков. Далее “Стандард” — 10 пунктов.