Гольова передача українця допомогла "Генту" здобути перший виграш в першості Бельгії

Яремчук, який відзначився гольовою передачею, та Пластун вийшли у стартовому складі, а Безус з’явився на полі на 73-й хвилині.

Набравши свої перші три очки в новому чемпіонаті, “Гент” наразі посідає 14-у сходинку в турнірній таблиці.

Додамо, що лідером змагань йде “Шарлеруа” — 12 очок. Далі “Стандард” — 10 пунктів.