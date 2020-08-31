Гольова передача українця допомогла "Генту" здобути перший виграш в першості Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У заключному матчі четвертого туру чемпіонату Бельгії "Гент" футболістів національної збірної України Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна вдома переміг "Мехелен" (1:0), передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Яремчук, який відзначився гольовою передачею, та Пластун вийшли у стартовому складі, а Безус з’явився на полі на 73-й хвилині.
Набравши свої перші три очки в новому чемпіонаті, “Гент” наразі посідає 14-у сходинку в турнірній таблиці.
Додамо, що лідером змагань йде “Шарлеруа” — 12 очок. Далі “Стандард” — 10 пунктів.