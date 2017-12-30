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Глава Пентагона оценил влияние летального оружия на ситуацию в Украине

Киев • УНН

 • 16151 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министр обороны США Джеймс Мэттис надеется, что пока никто не захочет ворваться в Украину, влияние летального оружия, которое Вашингтон в декабре официально согласился продать официальному Киеву, будет незначительным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Глава Пентагона оценил влияние летального оружия на ситуацию в Украине

"Пока никто не захочет ворваться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие", - заявил Дж.Мэттис.

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Также он отметил, что военная роль Соединенных Штатов Америки в Украине не будет меняться.

"Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины в соответствии со стандартами НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что Вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины", - отметил глава Пентагона.

В декабре стало известно, что Государственный департамент предоставил лицензию на продажу Украине мощных снайперских винтовок. Позже во внешнеполитическом ведомстве США также заявили о готовности предоставить Украине мощные оборонительные вооружения.

Американские СМИ, со ссылкой на многочисленные источники в Госдепе, также заявляли о плане президента США Дональда Трампа согласовать продажу Украине противотанковых переносных ракетных коплексов Javelin.

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