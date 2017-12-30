Голова Пентагону оцінив вплив летальної зброї на ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс сподівається, що доки ніхто не захоче вдертися в Україну, вплив летальної зброї, яку Вашингтон у грудні офіційно погодився продати офіційному Києву, не буде значним. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
"Доки ніхто не захоче вдертися в Україну, сподіваюсь, що вплив цієї зброї не буде значним. Це оборонна зброя", - заявив Дж.Меттіс.
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Також він зазначив, що військова роль Сполучених штатів Америки в Україні не буде змінюватись.
"Зараз я не думаю, що військова роль США в Україні еволюціонуватиме. Зараз там перебувають наші військові тренери, які допомагають підготувати армію України у відповідності до стандартів НАТО, і причина цього у тому, що ми хочемо переконатись, що Збройні сили України служать інтересам народу України", - зазначив голова Пентагону.
У грудні стало відомо, що Державний департамент надав ліцензію на продаж Україні потужних снайперських гвинтівок. Пізніше у зовнішньополітичному відомстві США також заявили про готовність надати Україні потужніші оборонні озброєння.
Американські ЗМІ, з посиланнями на численні джерела у Держдепі, також заявляли про план президента США Дональда Трампа погодити продаж Україні протитанкових переносних ракетних коплексів Javelin.