ЗМІ: Трамп має намір дозволити постачання протитанкових комплексів Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп планує погодити постачання Україні протитанкової зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC.
За даними джерел телеканалу в Держдепартамені, мова йде про надання Києву 210 ракет та 35 пускових комплексів на суму 47 млн доларів США. Передбачається можливість придбання українською стороною додаткових боєприпасів. ABC зазначає, що в цю партію “можуть бути включені комплекси Javelin американського виробництва”.
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Нагадуємо, нещодавно Держдепартамент США підтвердив видачу комерційної ліцензії на поставку Україні летальної зброї.