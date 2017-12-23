СМИ: Трамп намерен разрешить поставки противотанковых комплексов Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп планирует согласовать поставки Украине противотанкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC.
По данным источников телеканала в Держдепартамени, речь идет о предоставлении Киеву 210 ракет и 35 пусковых комплексов на сумму 47 млн долларов США. Предусматривается возможность приобретения украинской стороной дополнительных боеприпасов. ABC отмечает, что в эту партию “могут быть включены комплексы Javelin американского производства”.
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Напоминаем, недавно Госдепартамент США подтвердил выдачу коммерческой лицензии на поставку Украины летальной оружия.