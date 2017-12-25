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Україна купує летальну зброю здебільшого у країн колишнього соцтабору

Київ • УНН

 • 8967 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Здебільшого в Збройні сили України закуповують аналоги радянських боєприпасів, виробництво яких налагоджене в країнах колишнього соцтабору, розповів в інтерв’ю Донбасс.Реалії Павло Барбул, директор державного підприємства “Спецтехноекспорт”, яке спеціалізується на торгівлі військовими технологіями, передає УНН.

Україна купує летальну зброю здебільшого у країн колишнього соцтабору

“Зокрема, це ВОГ-17 та ВОГ-25, боєприпаси до гранатометів, деякі артилерійські припаси — 100 мм і 152 мм — це те, що з нагального. Я не буду називати країни, кількості або ціни, але так — ми це постачаємо”, — заявив Барбул.

Також директор спецекспортера зазначив, що на зовнішніх ринках зберігаються значні обмеження щодо продажу Україні летальної зброї.

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“Ситуація постачання летальної зброї до воюючої країни, вони є обмеженням для всіх. У нас є ситуації, коли деякі компанії не можуть отримати ліцензії на постачання припасів вже протягом двох років”, — повідомив Барбул.

Також він підтвердив, що цьогоріч в Україну вже надходила летальна зброя зі США — партія гранатометів PSRL-1, які є глибокою модернізацією радянського РПГ-7.

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