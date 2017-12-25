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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина покупает летальное оружие преимущественно в стран бывшего соцлагеря

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. В основном в Вооруженные силы Украины закупают аналоги советских боеприпасов, производство которых налажено в странах бывшего соцлагеря, рассказал в интервью Донбасс.Реалии Павел Барбул, директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", которое специализируется на торговле военными технологиями, передает УНН.

Украина покупает летальное оружие преимущественно в стран бывшего соцлагеря

"В частности, это ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы к гранатометам, некоторые артиллерийские припасы - 100 мм и 152 мм - это то, что с неотложного. Я не буду называть страны, количества или цены, но так - мы это поставляем", - заявил Барбул.

Также директор спецэкспортера отметил, что на внешних рынках сохраняются значительные ограничения по продаже Украине летальной оружия.

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"Ситуация поставки летального оружия в воюющие страны, они ограниченны для всех. У нас есть ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставку припасов уже два года", - сообщил Барбул.

Также он подтвердил, что в этом году в Украину уже поступало летальное оружие из США - партия гранатометов PSRL-1, которые являются глубокой модернизацией советского РПГ-7.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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