Javelin зменшили шанси Путіна зробити прорив в Україні до виборів – WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Рішення президента Дональда Трампа про надання протитанкових ракет Javelin в Україну було прийнято на основі оцінки його радників з національної безпеки, на думку яких постачання оборонного летального озброєння може збільшити втрати Росії і забезпечити Заходу додатковий важель у переговорах щодо майбутнього конфлікту. Таку думку виловлене в статті The Wall Street Journal, передає УНН.
Такий крок також вказує на можливий розвиток американсько-російських відносин. Хоча Трамп заявляє про покращення відносин з Москвою, він прислухається до радників, які вважають Москву ревізіоністською силою, яку потрібно стримувати, йдеться в статті.
Колишній командувач об’єднаними силами НАТО у Європі Генерал Філіп Брідлав підтримав надання Україні озброєння.
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“Це — правильне рішення. Воно матиме ефект, однак, було б ефективнішим, якби його прийняли набагато раніше”, — зазначив він.
Хоча ні Брідлав, ані інші експерти не стверджують, що “Javelin” матиме значний вплив на розстановку сил в конфлікті, вони проте вважають, що надання такої зброї стримуватиме Росію від додаткових кроків в Україні через збільшення втрат для російських військових.
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“Javelin” стримують їх, тому що становлять більших ризик жертв та втрати танків, якщо вони викорситають їх для наступу, а Путін вразливий до жертв", — сазначив екс-заступник генсека НАТО Александр Вершбоу.
Путін прагне переобрання на пост президента РФ і намагається грати на націоналістичних настроях всередині країни, а шанси для нього зробити прорив протягом наступних місяців є примарними, вважають експерти. Голосування призначене на 18 березня, день, коли Росія відзначатиме незаконну анексію Криму, зазначається в статті.