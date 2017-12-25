Javelin зменшили шанси Путіна зробити прорив в Україні до виборів – WSJ

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Рішення президента Дональда Трампа про надання протитанкових ракет Javelin в Україну було прийнято на основі оцінки його радників з національної безпеки, на думку яких постачання оборонного летального озброєння може збільшити втрати Росії і забезпечити Заходу додатковий важель у переговорах щодо майбутнього конфлікту. Таку думку виловлене в статті The Wall Street Journal, передає УНН.