Дж.Маккейн закликав Д.Трампа надати Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп повинен надати урядовим силам України протитанкові ракетні комплекси Javelin. Про це заявив глава комітету з питань збройних сил сенату Джон Маккейн, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Раніше повідомлялося, що Дж.Маккейн звернувся до президента Д.Трампа в листі з проханням надати Україні летальну зброю.
“Переносні комплекси Javelin і контрбатарейне озброєння,” — сказав Дж.Маккейн у відповідь на питання, поставки якої зброї він мав на увазі.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
Як повідомляв УНН, Дж.Маккейн висловив сподівання, що Д.Трамп у розмові з В.Путіним покладе край спекуляціям щодо санкцій.