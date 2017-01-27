Дж.Маккейн висловив сподівання, що Д.Трамп у розмові з В.Путіним покладе край спекуляціям щодо санкцій

"Телефонна розмова президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним запланована на тлі широко поширеної інформації про те, що Білий дім розглядає питання про скасування санкцій проти Росії. Заради національної безпеки Америки і наших союзників, я сподіваюся, що президент Трамп покладе край цим спекуляціям і відмовиться від такого безрозсудного курсу. Якщо він це не зробить, я буду працювати з моїми колегами над тим, щоб перетворити санкції проти РФ в закон", - написав він.

Він також нагадав, що останні три президенти США намагалися налагодити партнерські відносини з російським урядом, проте ці намагання були невдалими.

"Кожна спроба виявилася невдалою, і не через відсутність доброї волі і зусиль з боку США, а тому, що Путін хоче бути нашим ворогом. Він потребує нас в якості свого ворога. Він ніколи не буде нашим партнером, в тому числі в боротьбі з "Ісламською державою". Він вважає, що зміцнення Росії означає ослаблення Америки. Президент Трамп повинен пам'ятати про це, коли він говорить з Володимиром Путіним. Він повинен пам'ятати про те, що людина на іншому кінці лінії є вбивцею і бандитом, який на кожному кроці прагне підірвати американські інтереси національної безпеки. Для нашого верховного головнокомандувача думати інакше було б наївно і небезпечно", - додав він.

Як повідомляв УНН, сенатори США хочуть представити законопроект, який не дозволить Д.Трампу скасувати санкції щодо РФ.