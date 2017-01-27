Дж.Маккейн выразил надежду, что Д.Трамп в разговоре с В.Путиным положит конец спекуляциям относительно санкций

"Телефонный разговор президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным запланирован на фоне широко распространенной информации о том, что Белый дом рассматривает вопрос об отмене санкций против России. Ради национальной безопасности Америки и наших союзников, я надеюсь, что президент Трамп положит конец этим спекуляциям и откажется от такого безрассудного курса. Если он этого не сделает, я буду работать с моими коллегами над тем, чтобы превратить санкции против РФ в закон", - написал он.

Он также напомнил, что последние три президента США пытались наладить партнерские отношения с российским правительством, однако эти попытки были неудачными.

"Каждая попытка оказалась неудачной, и не из-за отсутствия доброй воли и усилий со стороны США, а потому, что Путин хочет быть нашим врагом. Он нуждается в нас в качестве своего врага. Он никогда не будет нашим партнером, в том числе в борьбе с "исламским государством". он считает, что укрепление России означает ослабление Америки. Президент Трамп должен помнить об этом, когда он говорит с Владимиром Путиным. Он должен помнить о том, что человек на другом конце линии является убийцей и бандитом, который на каждом шагу стремится подорвать американские интересы национальной безопасности. Для нашего верховного главнокомандующего думать иначе было бы наивно и опасно", - добавил он.

Как сообщал УНН, сенаторы США хотят представить законопроект, который не позволит Д.Трампу отменить санкции в отношении РФ.