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Сенатори США хочуть представити законопроект, який не дозволить Д.Трампу зняти санкції з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Група американських сенаторів, що складається як з представників Демократичної партії, так і республіканців, має намір представити законопроект, який заблокує президенту Дональду Трампу можливість зняти санкції проти Росії. Про це в інтерв’ю ABC News повідомив лідер демократів в сенаті Чак Шумер, передає УНН.

За його словами, законодавці побоюються, що адміністрація Д.Трампа може скасувати санкції в обмін на скорочення ядерних озброєнь з боку Росії.

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“Якщо ми скасуємо санкції, то ми скажемо Росії: “Давайте, продовжуйте втручатися в наші вибори і робити інші погані речі. Це дасть такий же сигнал Китаю та Ірану. Це буде жахливо,” — сказав Ч.Шумер.

За його словами, документ підтримали сенатори-республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Грем. Раніше обидва вони критикували риторику Д.Трампа щодо Росії. Як очікується, законопроект буде внесений до конгресу вже наступного тижня.

Як повідомляв УНН, радник Д.Трампа не виключив можливості для США і РФ домовитися.

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